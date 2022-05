Mand blev fastklemt under transportbånd ved Kalundborg

Manden fik sin arm klemt fast under et transportbånd. Her pådrog han sig et alvorligt traume i en arm.

Han er ifølge politiet uden for livsfare, og hans pårørende er underrettet.

Omkring klokken 17.30 lørdag var meldingen, at politiet og Arbejdstilsynet stadig var på stedet.

Arbejdstilsynet skal undersøge sager, når folk kommer til skade i forbindelse med deres arbejde.