Formand for Herlufsholm var klar til at gå af efter kritik

Han siger samtidig, at der ”ikke er nogen hellige køer” i forbindelse med den redegørelse, som nu skal kulegrave forløbet.

- Der er ingenting, der er helligt i den advokatundersøgelse. Det vil komme frem i kommissoriet for undersøgelsen, at der også vil blive kigget på bestyrelsen, herunder også mig selv.

- Hvis der kommer noget frem om, at vi ikke har gjort vores arbejde - at jeg ikke har gjort mit arbejde - så kan jeg på bestyrelsens vegne bekræfte, at vi er fuldstændig afklaret om, at så tager vi ansvar for det, siger han.