Høje energipriser får svømmehaller til at sænke temperaturen

Det er ikke alle, der er lige begejstret over sparetiltaget.

- De mindre børn fryser, fordi de ikke har så meget sul på kroppen. De bliver hurtigt koldere. Man har nået grænsen ved at gøre det her. Man kan ikke skrue længere ned, siger formanden for Hillerød Svømmeklub, June Scott, til TV 2 Lorry.

Liselotte Jakobsen er til daglig souschef i Køge Svømmeland og næstformand for Danske Svømmebades bestyrelse.

Hun mener, at lavere vandtemperaturer eller højere billetpriser er at foretrække, hvis alternativet er en lukning.

- Reducerede vandtemperaturer er en klar serviceforringelse, men det er i mine øjne en bedre løsning end at lukke. Hvis det sidenhen viser sig, at det stadig ikke kan rende rundt, er der selvfølgelig ikke noget at gøre, siger Liselotte Jakobsen til Danske Svømmebades hjemmeside.