Undersøgelse af kultur på Herlufsholm skal gå fire år tilbage

Skolens rektor, Mikkel Kjellberg, mener på trods af dokumentarens indhold ikke, at man har en hård kultur på den prestigefyldte kostskole. Kun at skolen tidligere har haft det.

- Det popper op engang imellem i form af enkeltsager. De enkeltsager kan have reference til tidligere tiders hårde kultur, sagde rektoren til Ritzau fredag.

Han erkendte dog, at dokumentaren var et wakeupcall for skolen.

- Det er et wakeupcall for os, at der stadigvæk er et massivt arbejde. At der stadigvæk findes de her sager. Og det skal vi arbejde med. Vi kommer til at handle meget hurtigt, når vi ved, hvad der er faktuelt korrekt, lød det.

Han har lovet, at han og den resterende del af ledelsen vil gennemgå skolens traditioner for at se, om noget ”understøtter en grov kultur”.