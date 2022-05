Turist har fundet livløs kvinde i vandet ved Nyhavn

- Der er ikke tegn på, at hun har været udsat for noget kriminelt. Men vi ved ikke, hvordan hun er endt i vandet, så vi behandler sagen som et mistænkeligt dødsfald, fortæller politiets centrale efterforskningsleder Jens Skovbjerg.

Når politiet behandler et dødsfald som mistænkeligt, behandler man findestedet på samme måde, som hvis der er tale en forbrydelse, så vigtige spor ikke går tabt.

Ved 09.30-tiden er det endnu ikke lykkedes at identificere kvinden. Politiet vurderer, at hun er omkring 65 år, og hun var iført arbejdstøj og hvide neopren-handsker.