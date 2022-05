Akutpatienter risikerer at dø inden operationen

Den typiske patient har enten tarmslyng, mavesår, hul på mave-tarmsystemet eller blødninger i bughulen.

- Studier viser, at ventetid på akutte operationer ud over højere dødelighed og komplikationer også medfører, at flere patienter får stomi, siger Peter Svenningsen, formand for Akut Kirurgi Databasen i RKKP og ledende overlæge på Nordsjællands Hospital.

Stomi er kunstig tarmåbning på maven, hvor man tømmer sin afføring ud i en pose.

Et dansk studie fra Rigshospitalet baseret på 2668 patienter opereret for hul i mavesækken viste, at overlevelsen faldt med 2,4 procent for hver times forsinkelse.