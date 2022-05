Kofod på besøg i Bosnien: Rusland puster også til ilden her

- Derfor skal vi være med til at støtte alle de kræfter, der vil modgå den form for russisk aggression og støtte de kræfter, der vil den demokratiske udvikling - ikke mindst her på Balkan, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministerens besøg finder sted, efter at der gennem længere tid har været øgede spændinger og løsrivelsestendenser i Bosnien-Hercegovina.

Det truer den 26 år gamle fredsaftale, Dayton-aftalen, der kom i stand efter krigen i Bosnien-Hercegovina.

Efter mere end tre års borgerkrig, der kostede over 100.000 livet, blev man med Dayton-aftalen enige om at dele Bosnien-Hercegovina i to: en bosnisk-kroatisk føderation og en serbisk del, Republika Srpska.