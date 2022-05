Danmark er på laveste risikoniveau under coronaepidemien

Blandt andet blev der 25. april for første gang i et halvt år konstateret under 1000 nye coronasmittede på et døgn.

Det hang dog også sammen med, at der er blevet skruet markant ned for antallet af test for corona.

Når Epidemikommissionen fastsætter risikoniveauet sker det på baggrund af risikovurderinger fra sundhedsmyndighederne.

Niveauet viser, med hvilken alvor myndighederne ser på situationen.

Vurderingen kigger ofte en uge eller to bagud.

I den seneste risikovurdering, der er dateret til 5. maj, fremhæves det, at incidensen - antallet af smittede i forhold til indbyggere - er faldende i alle aldersgrupper.

Derudover faldt antallet af indlæggelser af personer, som er konstateret smittede med corona, med 20 procent i uge 17. Faldet kunne ses i alle aldersgrupper.