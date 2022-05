Blodtest viser at syv af 10 voksne har haft corona i vinter

Han konstaterer, at smitten nu er på så lavt et niveau, at det ikke giver mening at bruge blodtest som retningspil for, hvor smitten er på vej hen.

Niveauet af antistoffer falder naturligt over tid, og det slører billedet.

- Men der er jo fortsat nogen, der bliver testet, fordi de føler sig syge. Der er også dem, der bliver testet for at beskytte andre, og så er der også nogen, som vi beder om at blive testet.

- Og så følger vi frem for alt med i, hvor meget virus, der er i vores spildevand, siger Ullum.

Han og de øvrige medarbejdere på instituttet holder også et vågent øje med, hvad der sker i udlandet.

- Vi har set en ny smittebølge i Sydafrika med en ny undervariant. Det betyder, at vi nok kan forvente, at der dukker nye undervarianter op herhjemme.