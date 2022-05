06/05/2022 KL. 12:51

Nu svarer Herlufsholms rektor på sønderlemmende kritik af »utilgivelig« kultur

Rektor Mikkel Kjellberg peger på, at skolen nu står overfor et stort arbejde med at rydde op i usunde traditioner. Det fortæller han i et interview med Jyllands-Posten.