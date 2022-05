Minister reagerer i sag fra Herlufsholm

»Et tilsyn har forsøgt at afdække nogle af tingene, og det er også til dels sket. Det virker dog til, at der eksisterer en tavshedskultur, hvor man er bange for at fortælle, hvad der foregår. Derfor skal vi afsøge, hvad vi kan gøre for, at tingene i højere grad kommer når frem til tilsynet. Derfor er det oplagt, at der etableres en bedre whistleblower-ordning, og at tilsynet har de rigtige kompetencer,« siger hun.

»Spørgsmålet er, om tilsynet har de rigtige rammer samt hvilke kompetencer, tilsynet har. Det kan være, der er behov for, at der er ansat psykologisk og pædagogisk uddannede. Vi som politikere kan ikke stå på mål for, at sådanne ting foregår, selv om det først og fremmest er ledelsens ansvar.«