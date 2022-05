Herlufsholmrektor lover at stoppe usund kultur efter dokumentar

- Vi har været overbevist om, at vi havde taget et solidt livtag med rester af hård kultur, men vi har ikke været gode nok til at se de sager, der har været, og der skal vi indføre tiltag , som opdager alt, siger Mikkel Kjellberg til DR.

Prins Christian er elev på kostskolen, hvor han går i gymnasiet. Også prinsesse Isabella skal efter sommerferien starte i 9. klasse på Herlufsholm.

Kongehuset meldte torsdag aften ud, at kronprinseparret som forældre forventer, at ”skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet”.

Den udmelding har dog ingen betydning haft for rektorens beslutninger om handling.

- Den har ikke haft betydning, men jeg er helt enig i betragtningen om, at det er helt åbenlyst, at der skal ske nogle ændringer, siger han til DR.