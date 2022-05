Nye undervarianter af omikron vil næppe dominere i Danmark

De nuværende danske data tyder ikke på, at BA.4 og BA.5 har forøget risiko for indlæggelse sammenlignet med den dominerende omikron-variant.

- SSI fortsætter med at monitorere de nye undervarianter tæt, siger seniorforsker fra SSI Morten Rasmussen på SSI’s hjemmeside og fortsætter:

- Med det nuværende datagrundlag og sparsomme viden om smitsomhed af de nye varianter er det dog for tidligt at vurdere, hvordan smitten kommer til at udvikle sig i Sydafrika og USA i den kommende tid.

Tendensrapporten fra SSI viser desuden, at antallet af smittede med coronavirus i Danmark fortsætter med at falde. Det samme gør antallet af indlagte, ligesom der også registreres færre coronadødsfald.