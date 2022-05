Har coronakrisen lært de unge at gå tidligt og pænt hjem seng? Eller ville de være som vilde køer, der kommer på græs efter en vinter i stalden, når samfundet vågnede af sin dvale?

Mens coronaepidemien hærgede, har et lyspunkt været, at volden styrtdykkede, i takt med at samfundet og nattelivet lukkede ned. Spørgsmålet var så, hvad der ville ske, når landet lukkede op igen.