Styrelse forventer større ængstelse ved årlig sirenetest

- Det er jo en invasiv lyd, der kan vække minder om noget, man har oplevet, og kan gøre folk urolige, siger han.

Ifølge Lars Aabjerg Pedersen har Beredskabsstyrelsen fået henvendelser fra borgere, der bliver urolige, når sirenerne afprøves.

- Det har vi forståelse for. Men vi vurderer, at det er vigtigt, at vi afprøver sirenerne. Dels fordi vi skal teste, at de virker. Dels til at benytte lejligheden til at informere befolkningen om, hvad man skal gøre, hvis man hører en sirene, når det er alvor, siger han.

Når sirenevarsling ikke er en test, skal man gå inden døre og søge information hos DR eller TV 2.