Svogeren stillede tidligt om morgenen. Forude ventede to opgaver, som han vidste ville tære på både tålmodighed og kræfter. For det første skulle han bakse svigermors håndsnedkererede mahognibord ud ad den smalle altandør, finde plads til den røde veloursofa og de to polstrede lænestole for til gengæld at skabe rum til det langbord, som den anden svoger insisterede på at installere i stuen.