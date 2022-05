22/05/2022 KL. 07:45

Corona udløste et kultursammenstød i landsbyen

Landdistriktsforskeren Pia Heike Johansen endte under coronapandemien med at forske i sit eget liv, da hun med ét befandt sig midt i et kulturmøde mellem byboere og landsbyboere som hende selv. Hun var langtfra begejstret for det, der skete.