Det tog vel for alvor fart, da de fire kyllinger alle var fløjet fra reden, og konen havde fundet grønnere græsgange i nabolaget. Så begyndte stilheden mellem hjemmets fire vægge at runge på den her insisterende måde. Så i mangel af bedre begyndte jeg at snakke med akvariefiskene, når jeg i ensom majestæt trådte ind over dørtærsklen efter en lang arbejdsdag.