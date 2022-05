02/05/2022 KL. 20:17

Sexfælder og afpresning af hundredvis: Stor retssag om bedrageri er begyndt

Mandag begyndte en sag i Retten i Viborg, hvor fire mænd er tiltalt for på nettet at udgive sig for at være letpåklædte kvinder og bedrage og afpresse hundredvis af danskere for et millionbeløb.