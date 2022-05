Hundefoder tilbagekaldes på grund af risiko for salmonella

Firmaet tilbagetrækker produkterne, efter at en rutinekontrol i Norge har påvist salmonella i en af råvarerne.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der risiko for smitte med salmonella til mennesker, da der er tale om foder til kæledyr.

Annette Perge, der er seniorrådgiver i Fødevarestyrelsen, forklarer, at det kan ske, hvis man har været i kontakt med en hund, der har salmonella, og derefter rører ved fødevarer eller på anden måde får bakterien ind i munden.

- Det smitter ikke gennem slimhinder. Man skal have det ned i maven for at blive syg af det, siger hun.