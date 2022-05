»Der sker jo ikke noget ved, at vi også kan tåle at være til stede i vores liv. Det gør ikke noget, at hvis man vil have en alkoholfri øl, at den så også faktisk smager af øl. Det er jo derfor, at man drikker øl,« som Hækkerup sagde, mens han sippede til en øl på 0,5 pct.

Otte år senere er det igen øl, der optager Nick Hækkerup, der søndag annoncerede, at han stopper som justitsminister for at blive direktør for Bryggeriforeningen.

Et skifte, der kan aflæses i en pludselig tøven over for regeringens alkoholpolitik.