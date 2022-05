350 danske soldater tager på afskrækkelsesmission i Letland

I alt skal der det næste år være cirka 750 danske soldater i området omkring militærbasen Adazi i Letland.

Ifølge Forsvaret er indsættelse af danske soldater i Letland en ”naturlig videreførelse” af det allerede eksisterende samarbejde med det baltiske land.

Danmark har i de seneste år udført diverse militære missioner og træningsøvelser med de baltiske soldater.

Det er tidligere blevet oplyst, at de danske soldater ventes at være klar til at indgå under Natos kommando fra begyndelsen af maj.