Staten kasserer over en million vacciner mod covid-19

Efter en længere periode med global mangel på coronavacciner overgår udbuddet nu efterspørgslen.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) har Danmark fulgt en strategi om at købe alle de vacciner, det var muligt, for at sikre at der var coronavacciner nok.

Men nu brænder staten inde med dem.

Det oplyser SSI på sin hjemmeside.