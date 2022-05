Det er både bekymrende, kritisabelt og uskønt, at regeringen åbner op for at ukrainere, der har opnået opholdstilladelse og modtaget et gult sundhedskort, kan tilbydes en dårligere behandling i sundhedsvæsnet end andre borgere her i landet.

Sådan lyder det fra formanden for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, som netop har skrevet