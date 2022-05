Ideologen, den politisk boksebold og det »absolut stærkeste kort«: Her er Mette Frederiksens tre nye ministre

Der var store smil, da statsminister Mette Frederiksen trådte gennem den store port foran Amalienborg Slot, efter at hun først for dronningen og derefter offentligheden præsenterede sit nye ministerhold.

Rokaden skete, efter at daværende justitsminister Nick Hækkerup søndag aften meddelte, at han træder ud af politik for at blive direktør i Bryggeriforeningen.