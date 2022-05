De stigende priser på alt fra energi til dagligvarer udhuler danskernes lønninger i en sådan grad, at det ifølge en ny konjukturudviklingsanalyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) tyder på, at reallønnen for danske lønmodtagere i år vil være negativ for første gang i et årti.

Den gennemsnitlige danske lønmodtager vil ifølge AE’s foreløbige beregninger opleve en forventet reallønsnedgang på 1,6 procent i år, hvilket er første gang siden 2012, at reallønnen udvikler sig negativt.

»De stigende priser gør danskerne fattigere over en bred kam. Men priserne rammer hårdest for dem, der har gasfyr, og for dem, der i forvejen havde et stramt budget,« lyder det i analysen fra AE.