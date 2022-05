Spækhuggere er endnu en gang spottet i danske farvande

- Vi sidder ude om morgenen på Grenen og Nordstrand og ser på fugle, blandt andet ud over hav med håndkikkert og teleskop, og værsgo! Så er der pludselig to flokke af spækhuggere her til morgen.

- De var langt fra land, men i gode kikkerter er det en kæmpe oplevelse at se dem dreje rundt og komme op og ned, siger Rolf Christensen.

Spækhuggerne kunne angiveligt ses i tidsrummet mellem klokken 08.21 og 09.42. Spækhuggere er blevet et mindre sjældent syn i Skagen, påpeger Rolf Christensen.

- Over årene har vi set spækhuggere i Skagen, men ikke hvert år, og sidste år blev de set hele 15 gange. I dag er det flok nummer fire og fem, vi ser i år, så det går helt amok med spækhuggere i Skagen, siger han.