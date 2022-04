En dansker er blevet dræbt i Ukraine. Det bekræfter Ukraines ambassade i København overfor Jyllands-Posten.

Ifølge Jyllands-Posten oplysninger er der tale om en 25-årig dansk mand.

Han rejste angiveligt efter krigens udbrud til Ukraine, efter at han i marts angiveligt registrerede sig hos Ukraines ambassade i Danmark med henblik på at blive optaget i den internationale hær for at kæmpe mod Rusland.