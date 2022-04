Patienter kan have fået fjernet kropsdele uden grund

Patienter i Region Midtjylland har muligvis fået amputeret et ben, en hofte eller et lår uden grund.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af en pressemeddelelse fra regionen selv.

En ekstern analyse i Region Midtjylland viser, at behandlinger til at forebygge amputation på afdelingen for karkirurgi generelt udføres for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital.