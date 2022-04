Lægeforening: Behandlingsgarantien bør differentieres

Og det betyder, at de ikke har samme muligheder for at benytte sig af behandlingsgarantien, mener Camilla Rathcke

- Det gør, at de er vanskeligere at bedøve og behandle. Og i det private regi har man ikke samme muligheder for det, fordi der ikke er samme setup med afdelinger som i det offentlige.

- Det betyder, at behandlingsgarantien ikke er et ensartet tilbud for alle patienter, siger formanden.

Hun mener derfor, at en del af løsningen kan være at differentiere behandlingsgarantien.

- Når vi har stillet diagnosen i det offentlige, bør vi se på, om nogle patienter har lidt hurtigere behov for behandling end andre, uanset hvor hurtigt de er blevet udredt.