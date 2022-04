Overlæger: Komplekse patienter ender bagest i operationskø

De ni ledende ortopædkirurgiske overlæger i Østdanmark er gået sammen i et opråb om: De mest komplekse patienter ender bagest i operationskøen.

Det skriver Politiken.

Overlægerne mener, at omkring 25.000 patienter, der er svært plagede og har behov for komplicerede operationer, skal vente længere end andre på at blive opereret.