Ministeren understreger, at regeringen mener at antallet af flygtninge fra Ukraine stadig kan stige til 100.00.

»Men det er samtidig helt afgørende, at vi ikke glemmer, at Putins massive ødelæggelser i Ukraine fortsætter. Krigen er fortsat meget uforudsigelig. Ligesom situationen for ukrainerne i Polen har betydning for tilstrømningen til Danmark. Derfor forbereder regeringen sig bl.a. fortsat på at tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine kan blive 100.000, selvom risikoen for sådan et scenarie er lavere end tidligere,« siger ministeren.