Fortsat færre indlæggelser er relateret til corona

Meget tyder på, at der generelt er mindre corona-virus i Danmark. Det ses blandt andet ved, at antallet af indlæggelser relateret til corona fortsætter med at falde.

Det viser Statens Serum Instituts (SSI) seneste gennemgang af tendenser i smitteudviklingen.

Analysen dækker over udviklingen fra uge 15 til uge 16 - altså til og med sidste uge.