Hvad får et menneske til frivilligt at rejse til et krigshærget Ukraine, lade sig indlemme i hæren, sætte livet på spil for et land, der ikke er ens eget, og hvor man ikke er part – endda uden at få en krone for det?

Svaret på det spørgsmål kræver lang tænketid for den 33-årige Rasmus Benjamin Elehrs, som har gjort netop det. Ikke én, men to gange siden krigens begyndelse den 24. februar.