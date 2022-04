For anden gang på godt en måned pakkede ukrainske Iryna Greenuk mandag i denne uge sine kufferter og forberedte de to døtre, Milena og Evelina på syv og ni år, på, at de alle tre nu skulle ud på en længere rejse.

Men i modsætning til da de for ca. fem uger siden flygtede ud af Ukraine og efterlod pigernes far derhjemme, var destinationen denne gang velkendt for dem alle tre: