Nu er det slut med mundbind på plejehjem, sygehus og hos lægen

Myndighederne anbefaler dog fortsat, at man følger retningslinjerne for at forebygge smitte. Det betyder, at man blandt andet skal blive hjemme, hvis man er syg.

Da Danmark genåbnede efter sidste nedlukning den 1. februar ophørte kravet om brug af mundbind i kollektiv transport og butikker.

I midten af marts droppede de danske lufthavne kravet om, at der skulle bæres mundbind i de danske lufthavne.