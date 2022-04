Tre danske byer får EU-støtte til at blive klimaneutrale i 2030

De 100 byer skal fungere som frontløbere for grøn omstilling, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Den grønne omstilling er i gang over hele Europa. Men der er altid behov for frontløbere, der sætter sig endnu højere mål og viser vejen til en sundere fremtid, siger Ursula von der Leyen.

De udvalgte byer vil samlet få omkring 2,6 milliarder kroner i EU-støtte til at opnå målet. Det er dog langt fra nok til at mætte interessen for projektet.

I alt 377 byer søgte om at komme med i programmet. EU-Kommissionen vil nu undersøge muligheden for at finde støtte til dem på anden vis.