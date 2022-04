Fødevareøkonom maner til ro om madoliekrise i Danmark

Han tror altså ikke på en vedvarende høj pris.

- Vi vil nok bare producere mere.

- Jeg tror, det her er et skvulp, et kortvarigt prishop, som bliver afløst af et tilsvarende prisfald inden for en vis periode, måske inden for to-tre-fire år, siger Henning Otte Hansen.

Meldingen kommer efter, at flere supermarkeder i Danmark har sat rationering på, hvor meget madolie den enkelte kunde kan købe.

Flere steder lyder den på tre flasker per dag. Det er nu tilfældet i butikker som Føtex, Netto, Rema 1000, Kvickly, Superbrugsen og Fakta.