Undgå parkeringsbøde: Denne rabat bliver forbudt i byerne 1. maj

En skillerabat er karakteriseret ved, at den adskiller to forskellige færdselsarter. Det kan være en kørebane med biler, der er adskilt fra en cykelsti eller et fortov.

Det vil koste 510 kroner, hvis man ikke overholder den nye parkeringsregel, skriver organisationen videre.

Reglen gælder kun inden for bygrænser. Det vil sige, at så snart man krydser bygrænsen på vej ud af byen, så vil det fortsat være lovligt, hvis man delvist parkerer i en rabat.

FDM gør dog opmærksom på, at man ikke må parkere med hele bilen i en rabat, da det er forbudt - og det er lige meget, om det er inden for bygrænsen eller uden for.