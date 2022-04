Prins Gustav har efter 19 år fået lov at gifte sig med sin kæreste

Slottet ligger i byen Bad Berleburg i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen.

Carina Axelsson, der er tidligere model og nu børnebogsforfatter, kunne ikke opfylde kravene, skriver Billed-Bladet.

Prins Gustavs kommende brud har en mexicansk mor, hun er født katolik og hendes forældre er ikke adelige.

Prins Gustav har i mange år sammen med sin familie og far kæmpet for at få omstødt den særlige passus i testamentet.

Men en afgørelse fra den tyske højesteret, der også slog fast, at prins Gustav er den retmæssige ejer af slottet og de tilhørende besiddelser, banede vejen for, at testamentet ikke længere står i vejen for parret, skriver Billed-Bladet.