Udenrigsministeriet undersøger, om dansk mand er omkommet i krigen i Ukraine

Udenrigsministeriet undersøger lige nu, om en dansk mand er omkommet under kampene i Ukraine.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Jyllands-Posten. Det sker, efter at TV 2 sent torsdag aften skrev, at en 25 -årig mand, der angiveligt var rejst til Ukraine for at kæmpe for landets fremmedlegion, er blevet dræbt.