Årets unge juniorforsker vil bruge juletræsfibre i brød

Det samme kan Konrad Basse Fisker, der blev kåret som vinder i seniorkategorien. Han går til daglig i 3.g på Roskilde Katedralskole og vandt dommerpanelets gunst med sit projekt til at gøre det muligt at skabe planteliv på Mars.

Ifølge Katrine Bruhn Holck, der er programleder for konkurrencen Unge Forskere, er det vigtigt med de unges input og gode forskningsprojekter for at nå i mål med grøn omstilling, fremtidens fødevareforsyning samt på sundhedsområdet.