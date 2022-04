Syrienfarer vil have sag om statsborgerskab for Højesteret

Ved en skrivebordsafgørelse blev hun i 2019 frataget sit danske statsborgerskab. Det skete, da det blev vurderet, at hun udgjorde en fare for Danmarks sikkerhed. Kvinden havde indtil da dobbelt statsborgerskab.

Som følge af den administrative afgørelse sagsøgte hun Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Men Østre Landsret frifandt ministeriet. Det var altså i orden at tage det danske pas fra kvinden uden forudgående rettergang.

Loven om administrativ ophævelse af statsborgerskab blev vedtaget i 2019. Formålet var at give myndighederne mulighed for at tage statsborgerskabet fra såkaldte fremmedkrigere, som opholder sig i udlandet.