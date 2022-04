Kronprinsesse Mary besøger flygtningelejr i Bangladesh

Det er 50 år siden, at Danmark etablerede diplomatiske relationer med Bangladesh. Det er i anledning af 50-året, at besøget er blevet sat i stand.

Formålet med besøget er ikke kun at sætte fokus på den enorme flygtningelejr, men også at sætte fokus på, hvordan klimaet har konsekvenser for sårbare grupper af mennesker i det sydasiatiske land.

Kronprinsessen og ministeren er afsted fra mandag til onsdag.