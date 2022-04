Lynetteholmens miljøvurdering bygger på 40 år gammel artikel

Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, vil også kalde miljøministeren i samråd.

- Endnu en afgørende information, man har tilbageholdt for Folketinget. Venstre kalder miljøministeren i samråd igen, skriver Jacob Jensen på Twitter.

Også regeringens støtteparti Enhedslisten vil have ministeren i samråd. Det siger miljøordfører Henning Hyllested.

Han kalder det ”en voldsom afsløring” og ”en bombe under miljøvurderingen”.

Han vil ikke sige, om det skal have konsekvenser for miljøministeren. Men at det ”lægger til, i forhold til at man forholder Folketinget oplysninger”.

Miljøvurderingen ligger offentligt tilgængelig. Og det gør baggrunden for vurdering dermed også.

Både miljøminister Lea Wermelin (S) og transportminister Trine Bramsen (S) er tidligere blevet indkaldt til samråd i forbindelse med opførslen af Lynetteholm.

Flere svenske miljøministre har tidligere sendt breve til deres danske kolleger. Her har de udtrykt bekymring for slamdumpningen, der i fagsprog kaldes klapning.