FDM om øget kørselsfradrag: Tiltrængt, men ikke nok

Stigende benzin- og dieselpriser har gjort det dyrere for danskerne at tage bilen på arbejde.

Derfor giver det god mening, at Skatterådet tirsdag besluttede sig for at forøge satserne på kørselsfradraget.

Det mener afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk.

- Vi er glade for, at man så hurtigt har vurderet og besluttet det her, og at det gælder for hele året, siger han.