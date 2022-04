Mette Frederiksen om risiko ved øget fradrag: Man skal kunne passe sit job

Også satsen for befordringsgodtgørelse hæves, så virksomheder kan godtgøre udgifter til erhvervsmæssig kørsel for 3,70 kroner per kilometer. Det er en stigning på 19 øre.

Men interesseorganisationen FDM skriver i en kommentar, at forhøjelsen kun dækker knap en tredjedel af meromkostningerne. FDM mener, Folketinget bør øge den skattemæssige værdi af fradraget. Den er i dag på godt 25 procent.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil tirsdag ikke umiddelbart svare på, om hun støtter en sådan løsning.

- Mit forslag vil være, at nu er der kommet en ændring af befordringsfradraget, og vi tager det med ind i forhandlingerne med de øvrige partier. Så ser vi på, om der er behov for at gøre yderligere, siger hun.