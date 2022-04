22 pct. af eleverne i 8. klasse melder, at de har været udsat for vold, herunder at blive rusket, skubbet og nevet, i hjemmet inden for det seneste år. 9 pct. – svarende til to elever i en klasse på 22 – svarer, at de også har været udsat for grovere vold i form af slag med flad hånd, slag med knyttet hånd, slag med genstande og spark.