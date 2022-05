01/05/2022 KL. 06:45

Bliver Nato den sten, som får Enhedslisten til at snuble?

Mens den grønne dagsorden og velfærd ligger godt til Enhedslisten, så har krigen i Ukraine vist, at partiet er ude af trit med sine vælgere på sikkerhedspolitikken, og at venstrefløjen er splittet, når virkeligheden skifter. Enhedslisten vil have Danmark ud af Nato. Det vil SF ikke længere. Partiet ændrede kurs for 13 år siden.