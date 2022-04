Rådgiver: Twitter kan blive platform for mere rabiate udtalelser

Twitter risikerer at blive en platform med plads til mere rabiate udtalelser, efter at verdens rigeste mand, Elon Musk, står til at blive eneejer af det sociale medie.

Det vurderer strategisk kommunikationsrådgiver Troels Johannesen.

Mandag aften kom det frem, at Tesla-ejer Elon Musk har indgået en aftale med Twitters bestyrelse om at købe det sociale medie for 44 milliarder dollar.